Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-3-2020.. استقرار المعروض في ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:42 ص
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
Advertisements
شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-3-2020 استقرارا فى السوق المحلي، بينما شهدت بعض السواق ارتفاعا بسيطة في بعض اصناف اللحوم نتيجة لكثرة الاقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة على خلفية اتساع انتشار فيروس كورونا، فيما أكت شعبة القصابين ان الأسواق تشهد حالة من استقرار المعروض في الأسواق محاولين تلبية الطلب خلال الفترة الراهنة.

 أسعار اللحوم اليوم 

تراوحت  للحوم الكندوز بين 120 وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.


 كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.


Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة للمتعثرين في النشاط السياحي والفندقي بسبب كورونا

منذ 43 دقيقة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

05:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status