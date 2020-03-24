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ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 1656 منهم 31 في حالة خطرة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:38 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 1656 منهم 31 في حالة خطرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 1071 حالة"، موضحة أن "من بين المصابين 18 شخصاً في حالة حرجة و30 بحالة متوسطة، علما بأن 37 حالة تماثلت للشفاء".

 

وذكرت البيانات الرسمية، أن "المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 314 مريضاً من بينهم الحالات المتوسطة والحرجة، فيما يخضع 344 مريضا للعلاج المنزلي، ويرقد 97 حالة في الفنادق التي أعدتها السلطات الإسرائيلية لاستقبال مصابي كورونا، ولا تزال الطواقم الطبية تدرس ملفات 278 لتوزيعها وفقاً لحالتها السريرية وتطور مرحلة المرض".

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت على إجراءات احترازية تقيد حركة المواطنين وتقلص رقعة الأنشطة في المحيط العام، وتفرض قيودا على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة 7 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إنه "يسمح الخروج للتزود بالمنتجات الغذائية والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية، ويسمح أيضا الذهاب إلى مكان العمل والخروج منه، شريطة قدرة مكان العمل على الامتثال للأنظمة المقررة لهذا الغرض".

 

ودعت الوزارة إلى ضرورة الحرص على الابتعاد مسافة مترين بين الأشخاص قدر الإمكان، وألا يتجاوز عدد الركاب في السيارة الشخصية، الإثنين.

 

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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منع انتشار كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الإجراءات الاحترازية اسرائيل

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