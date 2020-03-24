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الأهلي يحذر نجومه من خطر فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:31 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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حذر النادي الأهلي تجمعات والأماكن مزدحمة خوفَا من فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف بطولة الدوري المصري لمدة أسبوعين.

 

وطلب الأهلي من لاعبيه الالتزام بتعليمات التواجد في المنزل وعدم النزول إلا في الضرورة القصوى بعدما منحهم رينيه فايلر المدير الفني للفريق إجازة حتى نهاية شهر مارس الجاري.

 

وأغلق الأهلي فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به.

 

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فيروس كورونا الاهلي اخبار الاهلي

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