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بالبيجاما.. نوال الزغبي تدعم حملة خليك بالبيت

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:33 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نصحت الفنانة نوال الزغبي محبيها بالتزام المنازل وعدم النزول للشوارع، كمحاولة منها لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نوال الزغبي صورة جديدة لها،ظهرت فيها وهي داخل منزلها، ومرتدية بيجامة باللون الأبيض، وعلقت على الصورة قائلة "خليك بالبيت".

وفي سياق آخر،طرحت نوال الزغبي مؤخرًا أغنية "القوية"،وهي من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمي حداد، میکس وماسترینج محمد المقهور، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن نوال الزغبي تستعد حاليًا لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.
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