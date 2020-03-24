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مخطط ناري.. ثغرة سرية في لوائح الفيفا تعيد نيمار لبرشلونة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:26 ص
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نيمار وميسي
نيمار وميسي
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كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن أن برشلونة مستعد لاستغلال ثغرة الفيفا من أجل إعادة التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان نيمار.

 دفع الفريق الفرنسي في عام 2017 شرط جزائ يخيالي لتأمين صفقة للبرازيل الدولي ، الذي سجل معهم 69 هدفًا من 78 مباراة في جميع المسابقات.

على الرغم من وضع  شرط جزائي عالي ، لا تزال هناك تكهنات بشأن عودة نيمار لبرشلونة ، ربما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وفقًا لـشبكة ESPN ، ان برشلونة يستكشف عن إمكانية الاستفادة من ما يوصف بالفقرة معينة في لوائح الفيفا للحصول على نيمار.

يدعي التقرير أن برشلونة مهتم باستخدام "المادة 17" ، التي تنص على أنه يمكن للاعبين ترك عقودهم "بدون سبب عادل" بمجرد انتهاء فترة الحماية التي تبلغ ثلاث سنوات.

علما بأن سيصل نيمار إلى هذه المرحلة في عقده في 3 أغسطس من هذا العام 2020.

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