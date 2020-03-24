Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشرى سارة للمتعثرين في النشاط السياحي والفندقي بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:25 ص
Advertisements
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
Advertisements
التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الجارية. 

وحضر الاجتماع كل من عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفنادق، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور خالد العناني، بتعاون المحافظين مع وزارة السياحة والآثار، في الملفات كافة التي يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإداري على المتعثرين. 

وأشار إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن، وقف الحجز الاداري عليهم؛ لتواصل وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تلك المشكلة.

وخلال الاجتماع استعرض الجانبان عددًا من الملفات الخاصة بالقطاع السياحي في محافظات الجمهورية وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنها إرجاء الحجز الإداري على كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

ومن ناحيته، قال وزير التنمية المحلية: إن الوزارة على اتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة والآثار وإزالة أي معقومات أو مشاكل في هذا الشأن.

كما شهد اللقاء، استعراض آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يتم في 8 محافظات، وتوفير مبلغ 41 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والُآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وقدم الوزيران الشكر للمحافظين للجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية وكذالك كافة الجهات المعنية الأخرى المشاركة في تنفيذ هذا المشروع القومي المهم الذي توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.

ويضم مسار العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر. 

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار وزارة التنمية المحلية كوورنا فيروس كورونا علاج كورونا السياحة والآثار التنمية المحلية الآثار

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 19 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للمتعثرين في النشاط السياحي والفندقي بسبب كورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

05:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status