مالوما: إنزعجت نفسيا من كثرة أخبار كورونا

أعرب النجم الكولومبي العالمي مالوما عن تأثره كغيره من الناس بالأجواء السلبية التي تسيطر على العالم مع انتشار فيروس كورونا بشكل واسع.

ونشر مالوما مقطع مصور عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام" قال من خلاله: ‏"أعرف أن هذه أوقات عصيبة. من الواضح أن الجميع، بمن فيهم أنا، يعانون من لحظات هذه الأزمة. لقد انزعجت بالفعل وتعبت من الأخبار، خاصة أن كلها سلبية. لذلك صورّت هذا الفيديو لأنني أريد أن أشعركم بالسعادة والحب".

وكان مالوما قد طرح أغنية جديدة بعنوان Qué Chimba عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.







