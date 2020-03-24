Advertisements
Advertisements
Advertisements

مالوما: إنزعجت نفسيا من كثرة أخبار كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

 أعرب النجم الكولومبي العالمي مالوما عن تأثره كغيره من الناس بالأجواء السلبية التي تسيطر على العالم مع انتشار فيروس كورونا بشكل واسع.

ونشر مالوما مقطع مصور عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام" قال من خلاله: ‏"أعرف أن هذه أوقات عصيبة. من الواضح أن الجميع، بمن فيهم أنا، يعانون من لحظات هذه الأزمة. لقد انزعجت بالفعل وتعبت من الأخبار، خاصة أن كلها سلبية. لذلك صورّت هذا الفيديو لأنني أريد أن أشعركم بالسعادة والحب".

وكان مالوما قد طرح أغنية جديدة بعنوان Qué Chimba عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.




Advertisements

أخبار تهمك

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يتحدث عن إصابة زوجته ميلانيا بفيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

05:06 ص

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status