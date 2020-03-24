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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2020.. ارتفاع نسبي مع فشل محاولات السيطرة على كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:08 ص
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بوابة الفجر
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سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2020 في السوق المحلي بمصر وذلك بعدما شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع في ختام تعاملات امس الاثنين حيث صعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي في البورصة العالمية نتيجة لعدم القدرة على السيطرة على تداعيات فيروس كورنا وانتشاره بشكل سريع في غالبية دول العالم وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي: 

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 786.69 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 688.37  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر590.03 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,507 جنيهًا

 سعر الذهب العالمي 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1491.70 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1643.24 دولار، وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 617.86 دولار وتراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 12.52 دولار.

 



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