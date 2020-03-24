وزير الأوقاف: غلق المساجد تخطى 99%.. وإنهاء الخدمة للمخالفين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن نسبة تطبيق قرار غلق المساجد كخطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تجاوزت 99%.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن نسبة تطبيق القرار بعد ساعتين فقط من صدوره قد تجاوزت 76%، مؤكدا أنهم اتخذوا تنفيذ القرار بمنتهى الحسم، حيث تقرر أن أي إمام مسجد سيخالف القرار متعمدا سيتم إنهاء خدمته فورا.

وأضاف، أنه تم إنهاء خدمة إمامين خالفوا قرار غلق المساجد، وتحدوا المجتمع، معقبا: "إحنا جادين والقرار نهائي.. نحن نمر في ظروف استثنائية".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.



