العراق يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل

أعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وبحسب السلطات الصحة العراقية، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 24 حالة، وعدد الإصابات إلى 290 حالة.

وفي بيان لمحافظة كربلاء قالت فيه: إن"مصابة تبلغ من العمر 70 عاما توفيت اليوم في المستشفى التي ترقد فيها منذ الخامس عشر من الشهر الحالي"، موضحة أن "المتوفية كانت قد قدمت من إيران قبل تشخيص إصابتها بالفيروس، وكانت تعاني من أمراض مزمنة".

وسجلت محافظة نينوى شمالي العراق، أربع اصابات جديدة بالفيروس لأفراد من عائلة المصاب الأول، موضحة أن "نتائج فحوصات عائلة الصحفي مهند العنزي، تأكد بأنها موجبة وعددهم 4 ليرتفع عدد الإصابات الى 5 في محافظة نينوى".

كنا أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق تسجيل حالة إصابة جديدة في محافظة دهوك، فيما سجلت محافظة السليمانية 8 إصابات جديدة.

وأعلنت السلطات المحلية في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، عن تسجيل 11 إصابة جديدة.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.