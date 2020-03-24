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"ما تغيبش ثواني".. أغنية جديدة تجمع بين وائل جسار وخالد تاج الدين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:17 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان اللبنانى وائل جسار من تصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "ماتغيبش ثواني"،ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، والكليب من إخراج فادى حداد، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

يُشار أن آخر أعمال الفنان وائل جسار الغنائية أغنية التتر الخاص بمسلسل "قوت القلوب" للفنانة ماجدة زكي، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي،وإخراج مجدي أبو عميرة،إنتاج سينرجي.

والجدير بالذكر أن وائل جسار قدم مؤخراً أغنية التتر الخاص بمسلسل "ختم النمر"، والأغنيه من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.
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