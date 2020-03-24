"اقبض مرتبك وعقم أيدك".. مبادرة في رأس غارب للوقاية من كورونا

نظم مجموعة شباب بمدينة رأس غارب مبادرة شبابية توعوية ووقائية بفيروس كورونا المستجد، والوقاية منه من خلال تطهير وتعقيم الأماكن العامة والحيوية توزيع ورقة إرشادات توعية وتعليق تلك الإرشادات على أماكن عامة وظاهرة بالمدينة، كإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس، وتماشيا مع إجراءات الدولة الاحترازية.





وقال محمد جمال، منسق مبادرة "اقبض مرتبك وعقم أيدك": منذ بداية أزمة كورونا المستجدة ونحن كشباب مدينة رأس غارب دائمًا في مبادرات مستمرة مع أهالينا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بتقديم كل الدعم لأهالينا في المدينة.





وأضاف في تصريح إلى "لفجر"، أننا اليوم بصدد قبض رواتب الموظفين وتم توزيع عدد كبير من شباب المدينة على ماكينات الصراف الآلي في أنحاء المدينة والدفع بكميات كبيرة من المطهرات للتعقيم الماكينات لعدم انتشار الفيروس.

وأوضح أن هناك أيضا مواد تطهير وتعقيم أمام كل ماكينة لتعقيم اليد قبل وبعد استخدام ماكينات الصراف الآلي.

وأشار إلى أن شباب رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، على أهبة الاستعداد لتفيذ العديد من المبادرات لمساعدة أجهزة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة ومنع انتشارة.





ولفت إلى أنه تم الدفع بكميات كبيرة من المطهرات لتعقيم اليد في شوارع المدينة ليستخدمها المواطنون بصفة مستمرة في الشوارع.

كما قام شباب مدينة رأس غارب، بتوزيع بعض مواد التطهير والتعقيم الشخصي للعمال وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة من يتعاملون معهم، وتعليق الإرشادات على المواطنين داخل السيارات الأجرة وعلى السائقين وتعليقها في عدة أماكن، وتوزيعها في الشوارع.



وفي سياق متصل، شهدت مدينة الغردقة عددًا من المبادرات الشبابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدة، عن طريق رش وتعقيم الأماكن العامة والحيوية وأيضا رش المواصلات العامة والتاكسي، وشهدت منطقة الكوثر بمدينة الغردقة أول مبادرة شبابية تحت عنوان "احمي نفسك بنفسك".

كما شهدت مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، بعض المبادرات الشبابية التي من شأنها تعقيم وتطهير الأماكن العامة والحيوية وأيضا تطهير وتعقيم المواصلات.



