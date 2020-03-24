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إصابة شقيق نجم ريال مدريد بفيرس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:11 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أصيب شقيق لاعب ريال مدريد ناتشو فيرنانديز بعد ان أصبحت إسبانيا واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفرض النادي الملكي حجرا صحيا ذاتيا على كافة لاعبي ومسؤولي فريقي كرة السلة وكرة القدم.

لكن الأمر لم يقتصر على اللاعبين، حيث تأثرت عائلة مدافع "الميرنغي" ناتشو فيرنانديز، بعد وفاة أحد أقاربه المسنين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أكد شقيق اللاعب.

وكشف أليكس، شقيق ناتشو، والذي يلعب في نادي قادش، أن أحد الأفراد من كبار السن من أقاربهم في العائلة قد لقي حتفه جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقال أليكس في تصريحات لصحيفة مدينة قادش المحلية: "أنا أمر بهذا الوضع مثل أي شخص آخر، الوضع غريب، كل ما يحدث غريب للغاية، لكننا نحاول التعامل بأفضل طريقة ممكنة مع العائلة".

وأضاف: "في مدريد هناك أفراد من العائلة ثبتت إصابتهم بالفيروس، ومات أحد أفراد الأسرة من كبار السن، يمكننا القول إن عائلتنا تأثرت بالأمر".

وتابع أليكس، الذي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد، حديثه مؤكدا أن بقية أفراد عائلته بأمان في المنزل، وقال: " أنا على اتصال يومي بالعائلة، وما عدا ما حدث مع قريبنا المسن، فنحن جميعا بأمان في المنزل".

واختتم شقيق ناتشو تصريحاته قائلا: "سنبقى في منازلنا لأسبوعين آخرين، هذا هو ما أشعر أنه ينبغي علينا فعله، بناء على ما قرأته، والأخبار التي أحصل عليها".
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