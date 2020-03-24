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إدراج المركز الثقافي الأفريقي بأسوان في البرامج السياحية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مجهودات الوزارة في تطوير متحف النيل بأسوان، وتحويله إلى مركز ثقافي أفريقي طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين عبد العاطي والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، لمناقشة عددًا من الإجراءات بخصوص تراخيص بالمراكب والمطاعم السياحية خلال أزمة كورونا.

واتفق الجانبان على دراسة إدراج المركز بخريطة البرامج السياحية، وكذلك تنظيم رحلات نهرية لمتحف علوم المياة وحدائق الري بالقناطر في ضوء ما تم إنجازه من تأهيل وتطوير لها، وكذلك التنسيق مع الشركات والمطاعم السياحية لوضع خطه ترويج لها.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، صباح أمس أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية؛ ضمن حملة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، وذلك في متاحف، المصري بميدان التحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، شملت تطهير وتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور، إضافة إلى الحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وشدد بيان الوزارة على أن الإجراءات تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وشددت وزارة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

وأطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

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