ابنة السفير 14.. مواعيد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة وترددها

ابنة السفير 14، يتصدر مسلسل ابنة السفير الحلقة 14، تريندت جوحل، وهذا بعدما تم عرض الحلقة ال13 وشهدت أحداثا وتفاصيلا مثيرة.





ويعرض مسلسل ابنة السفير 14 على قناة ستار تي في التركية والتي تمكنت من حق البث لهذا المسلسل الشيق الذي يعرض الكثير من الأحداث الشيقة والتي جعلت الكثير من المتابعين يتشوقون لمتابعة حلقاته حلقة تلو الأخرى.





مسلسل ابنة السفير الحلقة 14

تم إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل ابنه السفير مساء يوم الأإنين 23 مارس 2020، على شاشة Star TV التي تمكنت من حق البث لجميع حلقات مسلسل ابنه السفير وذلك أسبوعياً في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:00 بتوقيت مكة المكرمة وتركيا، حيث يتم الحلقات الجديدة أسبوعيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.





أحداث ابنة السفير 14

ترقب الجميع أحداص الحلقة 14 بعد حصول سنجار على أكين من منزل موغي أخت غدير والثأر منه، حيث شهد الاعلان التشويقي للحلقة الـ 14 من مسلسل ابنة السفير أحداثاَ شيقة والكثير من التفاصيل المهمة .





تردد قناة Star TV التركية على تركسات

القمر الصناعي: تركسات.

التردد: 12209.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.