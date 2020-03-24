Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يتحدث عن إصابة زوجته ميلانيا بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:51 ص
Advertisements
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
وكالات
Advertisements
خضعت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وكشف ترامب، في مؤتمر صحفي، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته ميلانيا بفيروس كورونا، قائلا: "نعم إنها على ما يرام. والنتيجة سلبية".

وخضع ترامب ونائبه مايك بنس، لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.

وقد أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض، إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل، ولم تكشف عن اسم المراسل.

وفي بيان للرابطة ذكرت فيه: "تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس".

وأضافت: "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميلانيا ترامب فيروس كورونا ترامب امريكا اصابة ميلانيا بكورونا

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يتحدث عن إصابة زوجته ميلانيا بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "ترامب" يضع زوجته ميلانيا في موقف محرج (فيديو)

إدارة "ترامب" تضع القضاء في موقف محرج وتهدد صحفي "CNN"

البيت الأبيض يرد على انتقادات لميلانيا بسبب "تنمر" زوجها

بسبب كورونا.. الهلع يصيب أسرة ترامب بعد لقاء مسئولين مصابين بالفيروس

البيت الأبيض يفحص درجات حرارة الصحفيين كإجراء احترازي

بسبب كورونا.. نيويورك تعلن تعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

05:06 ص

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status