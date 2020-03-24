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الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لعاصفة ترابية شديدة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:35 ص
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بوابة الفجر
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نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما ذكرته بعض المواقع بأن مصر ستتعرض لعاصفة ترابية شديدة اليوم.

وقال "شاهين" إن البلاد تعرضت أمس إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد، وتكون الاجواء مستقرة اليوم وغدا، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الخميس القادم.

وفي تصريحات صحفية، أكد أن الأجواء اليوم مستقرة وهناك هدوء في سرعات الرياح وانخفاض بالكتلة الهوائية، مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تصل لـ26 درجة بعدما سجلت أمس 29.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا على شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الحرارة الارصاد الجوية

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