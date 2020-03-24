الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لعاصفة ترابية شديدة

نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما ذكرته بعض المواقع بأن مصر ستتعرض لعاصفة ترابية شديدة اليوم.





وقال "شاهين" إن البلاد تعرضت أمس إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد، وتكون الاجواء مستقرة اليوم وغدا، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الخميس القادم.





وفي تصريحات صحفية، أكد أن الأجواء اليوم مستقرة وهناك هدوء في سرعات الرياح وانخفاض بالكتلة الهوائية، مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تصل لـ26 درجة بعدما سجلت أمس 29.



