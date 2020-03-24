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راج كومار راو يحتفل بمرور 10 سنوات على بداية عمله ببوليوود

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل نجم بوليوود الكبير راج كومار راو، بمرور 10 سنوات على بداية عمله بعالم سينما بوليوود، وبدايته عبر فيلم Love Sex Aur Dhokha للمخرج Dibakar Banerjee.

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن راجكومار عبر من خلال منشور له على حسابه الرسمي على موقع تويتر عن سعادته بهذه السنوات المميزة من عمله ببوليوود.

ووصف راج تقديره لهذه السنوات بقوله أنه سعيد بالعمل مع العقول الاكثر ابداعا في هذا المجال على مستوى العالم من وجه نظره.

وتمنى لنفسه مزيدا من العمل ببوليوود واستمرارية تقديمه لافلام ممتعه يحظى بها بثقة الجمهور.
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