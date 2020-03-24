كورونا يضرب من جديد سينما بوليوود عبر فيلم "رانفير سينغ"



وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن فيلم رانفير سنيغ الجديد تشارك في بطولته زوجته النجمة الكبيرة ديبيكا بادوكون، ولم تحدد الشركة المنتجة للفيلم موعدا بديلا لطرحه بصالات العرض بعد نهاية فترة التأجيل.



وقال الموقع، أن النجم الهندي رانفير سينج كان قد أنهى العمل بتصوير فيلمه الجديد مع المخرج كابير خان، الذي سيجسد خلاله شخصية أحد أساطير لعبة الكريكت في الهند.



ووفقا للموقع، فإن سينج تلقى تدريبات شاقة على يد مدرب الكريكت الهندي الشهير Balwinder Singh Sandhu، ليتمكن من إتقان الدور.



وسيجسد رانفير شخصية لاعب الكريكت الهندي الأسطوري Kapil Dev الذي قاد الهند للتويج ببطولة العالم في الكريكت لأكثر من مرة.



نتيجة لتفشي فيروس كورونا بالهند، تقرر تأجيل طرح فيلم النجم رانفير سينغ المرتقب، 83 بالصالات العرض الهندية.