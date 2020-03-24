هذا ما يستعد إدريس ألبا للقيام به فور شفائه ونهاية أزمة كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن إدريس يستعد لافتتاح قرية سياحية باسمه بدولة سيرا ليون بأفريقيا، بعد تعافيه ونهاية ازمة تفشي الفيروس، ليساعد في النهوض بالاقتصاد المحلي للدولة الأفريقية.



يأتي ذلك بعد أن عاد النجم البريطاني ادريس البا لنشر فيديو له خلال التزامه بالحجر الصحي برفقة زوجته بمنزلهما، وشاركه مع متابعيه على صفحته الرسمية على موقع انستجرام.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن إدريس تحدث خلال الفيديو عن الساعات التي يعيشها بالحجر الصحي بعد ان سبق وأعلن عن اصابته بفيروس كورونا.



وقال ادريس ان هذه الأيام الطوال التي قضاها برفقة زوجته وحدهما بالمنزل، كانت بمثابة اختبار قوية لاعلاقتهما ببعضهما العبض وهما ناجحان به حتى اللحظة.



كما تعلم إدريس من هذه الظروف كيف يدعم انسانيته في مواجهة ما يمر به مع زوجته ومعهم العالم أجمع.



كشفت مصادر مقربة من النجم إدريس البا عن ما ينتوي النجم البريطاني للقيام به فور تعافيه من فيروس كورونا ونهاية ازمة تفشي الفيروس بالعالم.