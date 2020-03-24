Advertisements
تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن مذكرة مسربة عن الامتحانات
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:35 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يدركون حجم القلق الذي تعيش فيه الأسر، موضحا أنهم من أسرع الوزارات التي حاولت تخفيف القلق عن الأسر، وأصدروا قرارات تخص 12 سنة دراسية من أصل 14 سنة دراسية.
وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بنظم الامتحانات ستعلن نهاية الأسبوع، وتم تسريب مذكرة عرضت عليه بشأن الامتحانات، وهناك محررين كبار تداولوها، وهي ما خلقت نوعا من البلبلة.
وتابع الوزير، "فيه ناس على السوشيال ميديا بتبيع مشروعات التخرج بـ200 جنيه، وإحنا كوزارة لم نضعه بعد"، متابعا: "ده مش وقت تسريب ولا هزار".
وأضاف أن أغلب الترجيح أن مدة تعليق الدراسة قد تمتد، وأنه مقدر قلق أولياء الأمور، ولكن يجب أن نتعامل بهدوء حتى نقلل الخسائر قدر الأماكن.
وتابع "محدش ياخد قرار إلا من فم الوزير فقط، لا من تسريب ولا من حد غيره".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements