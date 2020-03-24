Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن مذكرة مسربة عن الامتحانات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:35 ص
Advertisements
وزير التعليم
وزير التعليم
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يدركون حجم القلق الذي تعيش فيه الأسر، موضحا أنهم من أسرع الوزارات التي حاولت تخفيف القلق عن الأسر، وأصدروا قرارات تخص 12 سنة دراسية من أصل 14 سنة دراسية.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بنظم الامتحانات ستعلن نهاية الأسبوع، وتم تسريب مذكرة عرضت عليه بشأن الامتحانات، وهناك محررين كبار تداولوها، وهي ما خلقت نوعا من البلبلة.

وتابع الوزير، "فيه ناس على السوشيال ميديا بتبيع مشروعات التخرج بـ200 جنيه، وإحنا كوزارة لم نضعه بعد"، متابعا: "ده مش وقت تسريب ولا هزار".

وأضاف أن أغلب الترجيح أن مدة تعليق الدراسة قد تمتد، وأنه مقدر قلق أولياء الأمور، ولكن يجب أن نتعامل بهدوء حتى نقلل الخسائر قدر الأماكن.

وتابع "محدش ياخد قرار إلا من فم الوزير فقط، لا من تسريب ولا من حد غيره".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 12 حالة

أخبار تهمك

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

ترامب يتحدث عن إصابة زوجته ميلانيا بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

05:06 ص

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status