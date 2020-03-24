تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن مذكرة مسربة عن الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يدركون حجم القلق الذي تعيش فيه الأسر، موضحا أنهم من أسرع الوزارات التي حاولت تخفيف القلق عن الأسر، وأصدروا قرارات تخص 12 سنة دراسية من أصل 14 سنة دراسية.





وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بنظم الامتحانات ستعلن نهاية الأسبوع، وتم تسريب مذكرة عرضت عليه بشأن الامتحانات، وهناك محررين كبار تداولوها، وهي ما خلقت نوعا من البلبلة.





وتابع الوزير، "فيه ناس على السوشيال ميديا بتبيع مشروعات التخرج بـ200 جنيه، وإحنا كوزارة لم نضعه بعد"، متابعا: "ده مش وقت تسريب ولا هزار".

وأضاف أن أغلب الترجيح أن مدة تعليق الدراسة قد تمتد، وأنه مقدر قلق أولياء الأمور، ولكن يجب أن نتعامل بهدوء حتى نقلل الخسائر قدر الأماكن.



