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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-3-2020.. العملة الأمريكية تستقر مع إجراءت مكافحة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:22 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-3-2020 على استقرارع مقابل الجنيه المصري حيث لم يشهد الدولار تحركات كبيلاة تذكر خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تاعيات فيروس كورنا المستجد  بعد ارتفاع عدد الااصبات بالمرص في جميع محافظات الجمهورية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك جاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
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