سعد سمير: هذا اللاعب سيمثل إضافة للاهلي حال إنضمامه









"حجازي سيمثل اضافة للأحمر حال عودته" بهذه الكلمات بدأ سعد سمير مدافع النادي الأهلي حديثه.





وقال سمير في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب على نجوم اف ام: "اللاعب الوحيد القادر على تمثيل الاضافة للنادي لأهلي هو احمد حجازي حال عودته لمصر"



