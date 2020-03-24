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عمار حمدي: الأهلي أبكاني كثيرا هذا الموسم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:05 ص
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عمار حمدي
عمار حمدي
هيثم موسى
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أكد عمار حمدي أنه يجتهد مع فريقه الحالي طلائع الجيش على أمل عودته للنادي الأهلي في الموسم المقبل.
وقال عمار خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " كنت اتمنى البقاء في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ولكن شوقي غريب نصحني بالإعارة للعب اساسي.

وأضاف أن المنتخب الأوليمبي كان سببا في تفكيره للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة افريقيا.

وتابع أن الأهلي يضم لاعبين على أعلى مستوى وبالتالي فرص اللعب لن تكون سهلة، كنت ابكي بعد استبعادي من المباريات في الأهلي خلال الفترة الأخيرة.
وأتم كنت اتمنى ان اشارك لاثبات نفسي ولكن الفرصة لم تأتي بسهولة داخل القلعة الحمراء.
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