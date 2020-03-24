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مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:57 ص
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جروس
جروس
حسام مجدي
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قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك بتوجيه ضربة قوية للنادي الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. 
 
وقد تلقى نادي الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتقديم كريستيان جروس شكوتى جديدة ضد النادي يفيد بأنه لم يحصل على باقي مستحقاته من النادي ومكافأة الفوز بكأس الكونفدرالية مع النادي. 
 
وأكد جروس انه كان قد اتفق مع إدارة نادي الزمالك على الحصول على مبلغ 150 ألف جنيه في حالة تمكن من الفوز بكأس الكونفدرالية مع النادي ولكنه لم يحصل عليهم. 
 
وأعطت المحكمة الدولية لنادي الزمالك مهلة لحل الأزمة مع جروس بشكل ودي قبل ان يتم تطبيق عقوبة قاسية على النادي بسبب شكوى السويسري. 
 
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣١ نقطة من أصل ١٦ مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري. 
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