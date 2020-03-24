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مفاجأة.. موقف نادي مانسشتر يونايتد من إلغاء الموسم الكروي في إنجلترا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:54 ص
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الأهلي
الأهلي
علي ماهر حلمي
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كشف نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد وودوارد موقف إدارة النادي الإنجليزي من إمكانية إلغاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج هذا وهو الأمر الذي سينهي حلم الغريم التقليدي ليفربول في التتويج باللقب بعد غياب 30 سنة عن خزائن النادي.

وقال موقع أثليتيك الإنجليزي أن وودوارد أظهر رغبته في عدم إلغاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ووصف رأيه من قبل المشاركين بالعادل للغاية للجميع. 

يذكر  أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة وعلى بعد 6 نقاط فقط من التتويج رسميا بالبطولة التي غابت عن خزائن الفريق لمدة 30 عاما.
 
وكانت رابطة الأندية الانجليزية قد أعلنت توقف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة شهر خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم.
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