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مهاجم باريس سان جيرمان يرغب في الانتقال لصفوف ريال مدريد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:50 ص
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير ايطالية اليوم الثلاثاء عن رغبة مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الدولي الأرجنتيني إيكاردي في الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي:"نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إيكاردي يرغب في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي".

وأضاف الموقع الإيطالي:" المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم النادي الفرنسي لا ينوي خوض تجربة جديدة ومختلفة باستثناء ريال مدريد الإسباني حيث يحلم بارتداء قميص الفريق الملكي، ولا يغلق الباب أمام إمكانية خوض تجربة جديدة في إسبانيا، واللعب لريال مدريد الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان".

يذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني إيكاردي قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي لمدة موسم واحد علي سبيل الأعارة حيث تنتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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