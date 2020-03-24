تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج لأجل غير مسمي بسبب فيروس كورونا









قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ونهائي بطولة الدوري الأوروبي " يوروبا ليج" لأجل غير مسمي بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكر الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":





" نتيجة لفيروس كورونا، قرر اليويفا تأجيل نهائيات البطولات التالية" دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري أبطال أوروبا للسيدات "المقرر إقامتها في مايو 2020".





وتابع "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في التواريخ الجديدة وسيتم نشر المزيد من المعلومات بشأنها في الوقت المناسب".



