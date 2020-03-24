في عيد ميلادها الـ74.. 9 معلومات عن نجمة الجماهير نادية الجندي













يحتفل الوسط الفني اليوم بعيد ميلاد نجمة الجماهير كما لقبت من قبل جمهورها الفنانة نادية محمد عبد السلام الجندي، التي عشقت الفن منذ صغرها وخاضت أول تجربة فنية لها عام 1958م في بعض المشاهد بفيلم "جميلة".قدمت العديد من الأعمال الفنية وأستطاعت كسب قلوب الملايين لما تتمتع به من صفات جذابة وأداء مميز في أدوارها.ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.1- ولدت في مدينة الإسكندرية يوم 24 مارس عام 1946، وتبلغ الـ 74 من عمرها.2- قدمت العديد من الأفلام منها الجاسوسة حكمت فهمي، مهمة في تل أبيب، رغبة متوحشة، امرأة هزت عرش مصر، امرأة فوق القمة، الإمبراطورة، عصر القوة، صاحب الإدارة بواب العمارة، وكالة البلح، أنا المجنون، الحب والثمن.3- شاركت في عدة مسلسلات منها مشوار امرأة، الدوامة، قطار منتصف الليل، ملكة في المنفى، أسرار، من أطلق الرصاص على هند علام.4- قامت بتجسيد أدوار عديدة تناولت سلبيات المجتمع المصري منها فيلم "الباطنية".5- لقبت "بنجمة الجماهير" من قبل جمهورها ومحبينها.6- نشأت خلافات بينها وبين عدة نجوم منهم إلهام شاهين، نبيلة عبيد.7- نشأت من عائلة متدينة جدا، ولكنها تعتقد أن أعمالها الفنية لا تتعارض مع أصول الدين.8- تزوجت مرتين، الأولى من الفنان الراحل عماد حمدي، ثم تزوجت من المنتج محمد مختار.9- لديها ابن واحد فقط أنجبته من الفنان عماد حمدي، ويدعى "هشام".