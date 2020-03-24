Advertisements
Advertisements
Advertisements

في عيد ميلادها الـ74.. 9 معلومات عن نجمة الجماهير نادية الجندي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements

يحتفل الوسط الفني اليوم بعيد ميلاد نجمة الجماهير كما لقبت من قبل جمهورها الفنانة نادية محمد عبد السلام الجندي، التي عشقت الفن منذ صغرها وخاضت أول تجربة فنية لها عام 1958م في بعض المشاهد بفيلم "جميلة".

قدمت العديد من الأعمال الفنية وأستطاعت كسب قلوب الملايين لما تتمتع به من صفات جذابة وأداء مميز في أدوارها.

ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1- ولدت في مدينة الإسكندرية يوم 24 مارس عام 1946، وتبلغ الـ 74 من عمرها.

2- قدمت العديد من الأفلام منها الجاسوسة حكمت فهمي، مهمة في تل أبيب، رغبة متوحشة، امرأة هزت عرش مصر، امرأة فوق القمة، الإمبراطورة، عصر القوة، صاحب الإدارة بواب العمارة، وكالة البلح، أنا المجنون، الحب والثمن.

3- شاركت في عدة مسلسلات منها مشوار امرأة، الدوامة، قطار منتصف الليل، ملكة في المنفى، أسرار، من أطلق الرصاص على هند علام.

4- قامت بتجسيد أدوار عديدة تناولت سلبيات المجتمع المصري منها فيلم "الباطنية".

5- لقبت "بنجمة الجماهير" من قبل جمهورها ومحبينها.

6- نشأت خلافات بينها وبين عدة نجوم منهم إلهام شاهين، نبيلة عبيد.

7- نشأت من عائلة متدينة جدا، ولكنها تعتقد أن أعمالها الفنية لا تتعارض مع أصول الدين.

8- تزوجت مرتين، الأولى من الفنان الراحل عماد حمدي، ثم تزوجت من المنتج محمد مختار.

9- لديها ابن واحد فقط أنجبته من الفنان عماد حمدي، ويدعى "هشام".


Advertisements

أخبار تهمك

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

3 أعراض جديدة كشفها الأطباء لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شبورة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ 39 دقيقة

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

05:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status