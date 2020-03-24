وفاء عامر عن ذكرياتها في المدرسة: اتعمل لي استدعاء ولي أمر لهذا السبب





وأضافت: "عيني مرسومة كده ومكنتش حاطة حاجة وفي اليوم ده جالي جواب استدعاء ولي أمر.. بس عمري ما خدت رفد".

كشفت الفنانة وفاء عامر عن ذكرياتها أيام المراهقة والمدرسة وعن جواب إستدعاء ولي الأمر، الذي أخذته.وقالت خلال حديثها لـ"الفجر الفني": "الفترة دي من أجمل فترات حياتي.. وأحلى ذكريات ليا كانت في المدرسة ومرة خدت جواب استدعاء ولي أمر، لأن المُدرسة افتكرتني حاطة كحل في عيني".يُعرض لوفاء عامر حالياً مسلسل "إلا أنا"، الذي شاركت بأول حكاياته بعنوان "بنات موسى"، وشاركها البطولة صبري فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال.