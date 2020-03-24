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شريف إكرامي يعدد أسرار رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:21 ص
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شريف إكرامي
شريف إكرامي
الفجر الرياضي
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برر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المصري الأسباب التي دفعته إلى الرحيل عن الفريق وأهمها حالة التجاهل لتجديد عقه.

 

وقال شريف إكرامي في تصريحات تليفزيونية: "أعلنت عن رحيلي في الأول من فبراير عقب نهاية فترة الانتقالات الشتوية وعدم حديث أي شخص معي بشأن التجديد بشكل رسمي أو شفهي.. اجتمعت بعد ذلك مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وقال لي كان يجب أن تخبرنا وأنا أرى إنه ليس من الجيد أن أضع نفسي في ذلك الموقف وأن أسأل النادي هل تريد بقائي أم لا؟".

 

وأضاف: "الملف لم يدر بشكل جيد لا ينبغي أن تمر فترة انتقالات أخيرة أصبح بعدها حرا دون أن يتحدث معي أي شخص، شعرت أن ذلك تلميح بعدم بقائي.. علاقتي بالمدير الفني رينيه فايلر جيدة جدا وليس معنى عدم إشراكي إنني أكرهه بالعكس وهذه هي كرة القدم".

 

وتابع: "تحملت الكثير في الشق الفني وأرى أن هذا الوقت المناسب الآن للرحيل.. توقعت في الجلسة أكثر من سيناريو ولكن لم يكن هناك سوى سيناريو وحيد وبغض النظر عن أي شيء قراري لم يكن قابل للتغيير".

 

 

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