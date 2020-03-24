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سلمى أبو ضيف ترد على تحدي هند صبري.. وشيكو يعلق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:31 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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ردت الفنانة سلمى أبو ضيف على تحدي هند صبري، بنشر صورة قديمة لها في الطفولة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهرت في الصورة وهي مرتدية فستانا وبه بعض الورود، مع تصفيف شعرها بطريقة تلائم وجهها الطفولي البرئ.

وعلقت على الصورة قائلة: "هند أتحدتني إني أوريكم صور الطفولة، كان عندي وش من غير أي تعبير.. ودلوقتي أنا بتحدى شيكو، أحمد السعدني، هنا الزاهد، هدى المفتي، وعمرو سلامة، أحب أشوف صوروكو أنتو كمان".

وعلق "شيكو" عليها قائلا: "أرحميني ما أنا عملته خلاص"، فيما ردت عليه قائلة: "لا تاني تاني".

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت بها "سلمى" في مسلسل "حدوتة مرة" والتي دارت أحداثه حول فتاة عانت كثيرا في حياتها لتقرر فجأة بالتخلي عن أولادها وبيعهم لتغيير مسار حياتها للأفضل.



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