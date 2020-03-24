اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

كشفت إسراء، طالبة في الصف الثاني الإعدادي ومتعافية من فيروس كورونا، عن تفاصيل اكتشافها الإصابة بهذا الوباء، لافتة إلى أنه بالصدفة البحتة تم معرفة أنها تحمل المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الأبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنها شعرت بتعب وبكحة خفيفة، فتم التحليل للأسرة بالكامل، وأثبتت التحاليل أنها إيجابية، وعائلتها سالبية.

وأشارت والداتها إلى أنها ممرضة في مستشفى حميات إمبابة، قائلة: "كنت شاكة إن أنا المصابة فقمت بالتحاليل للأسرة بالكامل فتم اكتشاف حالة إسراء، واتتضح أنها أصيبت في المدرسة".

وأشارت والداتها إلى أنها ممرضة في مستشفى حميات إمبابة، قائلة: "كنت شاكة إن أنا المصابة فقمت بالتحاليل للأسرة بالكامل فتم اكتشاف حالة إسراء، واتتضح أنها أصيبت في المدرسة".

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.





وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.





وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



