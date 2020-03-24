سمير سعيد: تنبأت بحالة الهلع والخوف الذي يعيشه العالم بسبب "كورونا" في أغنيتي "واقع مجنون"

نها جهزت أغنية "واقع مجنون" منذ فترة، وباالتزامن مع أزكمة فيروس كورونا الذي يعيشها العالم رأت

أن هذا الوقت المناسب لطرحها، لافتة إلى أن الأغنية

لها توجه إنساني بعيده عن العواطف،





وأضافت، ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، مع عمرو أديب، " إنها وفريق العمل تنبأوا بما يحدث حاليا في العالم من الخوف والقلق الذي يعيشه الناس بسب الفيروس.



