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سمير سعيد: تنبأت بحالة الهلع والخوف الذي يعيشه العالم بسبب "كورونا" في أغنيتي "واقع مجنون"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:52 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قالت المطربة سميرة سعيد، إنها جهزت أغنية "واقع مجنون" منذ فترة، وباالتزامن مع أزكمة فيروس كورونا الذي يعيشها العالم  رأت أن هذا الوقت المناسب لطرحها، لافتة إلى أن الأغنية لها توجه إنساني بعيده عن العواطف،


وأضافت، ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، مع عمرو أديب، "إنها وفريق العمل تنبأوا بما يحدث حاليا في العالم من الخوف والقلق الذي يعيشه الناس بسب الفيروس.

وأشارت إلى أن الأغنية كانت لها كلمات مختلفة ولكنها تحدثت مع الشاعر بهاء الدين، وأرسلت له اللحن ليقوم بكتابة كلماتها الحالية.


أغنية "واقع مجنون" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ومن ألحان أشرف سالم، َوتوزيع موسيقي محمد عرام ، كما تم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج الشاب نضال هام


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