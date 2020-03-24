في ظل تفشي كورونا .. صفقات تطبخ على نار هادئة





أجبر فيروس كورونا على توقف الأنشطة الرياضية في أوروبا، لاسيما بطولات كرة القدم في أنحاء القارة العجوز.









وتقرر مد تأجيل معظم البطولات في أوروبا، ويواجه البعض الآخر إحتمالية الإلغاء.





ورغم تسببه في إيقاف المباريات، إلا أن كورونا لم يتسبب في توقف مفاوضات الأندية، لتدعيم صفوفها للموسم المقبل.









وتواصل العديد من الأندية مفاوضاتها لضم العديد من النجم، ونلقي لكم الضوء على أبرز الصفقات الوشيكة، في الميركاتو القادم.









ساديو ماني (ريال مدريد)





يتواصل الحديث داخل ريال مدريد حول إقتراب النادي الملكي من ضم نجم ليفربول ساديو ماني مقابل 140 مليون جنيه إسترليني.









لاوتارو مارتينيز (برشلونة)





يبرز نجم إنتر ميلان كأهم الأسماء المطلوبة لتدعيم هجوم برشلونة خلفاً للمخضرم لويس سواريز، يتواجد في عقده شرطاً جزائياً يبلغ 111 مليون يورو.









فابيان رويز (ليفربول)





دخل بقوة نجم نابولي قائمة إهتمامات ليفربول، مع وجود منافسة من برشلونة وريال مدريد، من المتوقع ألايقل سعره عن 100 مليون يورو.









ماورو إيكاردي (يوفنتوس)





يلعب إيكاردي مع باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، ويبدو النادي الباريسي متردد حول تفعيل بند الشراء، وبالتالي يترقب يوفنتوس الموقف لإقتناص اللاعب.









كاليدو كوليبالي (مانشستر يونايتد)