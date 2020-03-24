Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:05 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أعلنت الصين، اليوم، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بسبب قفزة في عدد المصابين القادمين من الخارج.

ولفتت الصين -حسب سكاي نيوز عربية- أن 4 حالات من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا محلية.

وأشارت إلى أن إقليم هوبي الصيني "بؤرة انتشار كورونا" يعلن تسجيل إصابة واحدة جديدة بعد 5 أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس اصابات جديدة 78

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إصابة السيناتور الأمريكي ماريا كانتويلز بفيروس كورونا

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 16 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

إيطاليان يكشفان عن دواء قديم يعالج "كورونا" (فيديو)

لأول مرة.. ووهان الصينية لم تسجل أي إصاباب بـ"كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

01:17 ص

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

01:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status