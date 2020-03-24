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كورونا ينهي أزمات لاعبي الاهلي والزمالك

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:02 ص
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أمل الحلفاوي
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مع انتشار فيروس كورونا المستجد، تضرر عدد كبير من الأسر الفقيرة أو الذين يعملون بالأجر اليومي، بسبب مطالبات الدولة بالالتزام بالمنازل للحد من انتشار الفيروس.

وفي هذا الإطار ظهرت حملات تحدي الخير بين المشاهير في الرياضة والفن وغيرها من المجالات، من أجل إعالة هذه الأسر خلال الفترة الحالية.

هذا التحدي جعل لاعبي الأهلي يتحدون لاعبي الزمالك والعكس صحيح، وهذا ما جمعهم في الفترة الأخيرة وأصبح الوضع هادئًا بينهم.

وبالرجوع إلى ما يقرب من شهر أو أقل، كانت هناك بعض المشاحنات والمناوشات بين لاعبي الأهلي والزمالك على غرار لقاء السوبر المصري الذي فاز به الأبيض في فبراير الماضي.

ليأتي فيروس كورونا اليوم ويجمعهم مرة أخرى على الخير وعمل ما ينفع الناس والمجتمع خلال الفترة الراهنة، إذ تحدى اللاعبين بعضهم البعض على أكثر عدد من الأسر يستطيعون التكفل به.

بدأ التحدي من سعد سمير لاعب الأهلي الذي تحدي ثنائي الزمالك "طارق حامد ومحمود علاء"، وقبل الأول التحدي ليتحدى زملائه نن الأهلي "أحمد فتحي و السولية"، ليقبل فتحي التحدي ويتحدى لاعب الأبيض عبدالشافي.

فيما تحدى أحمد عيد لاعب الزمالك المعتزل  حسين الشحات لاعب الأهلي، وقبل الشحات التحدي ليتحدى عمر السعيد لاعب الأبيض.
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