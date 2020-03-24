رامي جمال يكشف خوف زوجته ناريمان عليه من عدوى فيروس"كورونا"





كشف الفنان رامي جمال خوف زوجته الفنانة ناريمان عليه من عدوى فيروس "كورونا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وكتب "جمال" قائلا: "مراتي من حرصها منعتني أروح مكتبي اللي مبشوفش فيه غير شخص واحد علشان خايفك انه يعديني".وتابع "جمال" قائلا: "النهاردة بس أنا فتحت الباب اتنين مليون مرة ما بين صيدلية وسوبر ماركت وجيران وخضار وحارس البيت والله فتحت لـ 6 أشخاص مختلفين وكل مره تقولي الكحول واغسل ايديك.. أنا فرصة إصابتي على باب البيت أكبر بكتير من لو نزلت".ومازحته ناريمان، قائلة : "عاوز تنزل وترجع تعدينى يا مفتري، فيما رد جمال: "أنا كدة هتعدي من غير ما أنزل".وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "سيب لهم الفلوس على الباب وقولهم يسيبوا الحاجة برا ومعلش سيب لهم الباقي بردو أو حاول تخلي معاك فكة".