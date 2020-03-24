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رامي جمال يكشف خوف زوجته ناريمان عليه من عدوى فيروس"كورونا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:17 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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كشف الفنان رامي جمال خوف زوجته الفنانة ناريمان عليه  من عدوى فيروس "كورونا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "جمال" قائلا: "مراتي من حرصها منعتني أروح مكتبي اللي مبشوفش فيه غير شخص واحد علشان خايفك انه يعديني".

وتابع "جمال" قائلا: "النهاردة بس أنا فتحت الباب اتنين مليون مرة ما بين صيدلية وسوبر ماركت وجيران وخضار وحارس البيت والله فتحت لـ 6 أشخاص مختلفين وكل مره تقولي الكحول واغسل ايديك.. أنا فرصة إصابتي على باب البيت أكبر بكتير من لو نزلت".

ومازحته ناريمان، قائلة : "عاوز تنزل وترجع تعدينى يا مفتري، فيما رد جمال: "أنا كدة هتعدي من غير ما أنزل".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "سيب لهم الفلوس على الباب وقولهم يسيبوا الحاجة برا ومعلش سيب لهم الباقي بردو أو حاول تخلي معاك فكة".


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