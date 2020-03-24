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هند صبري تدشن تحديا للفنانين خلال التزامها بالبقاء في المنزل للوقاية من "كورونا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:46 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها  منذ الطفولة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام''، ظهرتخلالهاوهي مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الأبيض، مع تصفيفها لشعرها بطريقة جذابة.

وكتبت "صبري" على هذه الصورة قائلة: "تحدي الملل لازم نقعد في البيت كلنا.. كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها، أنا بدأت بصورة غالبا في فرح أو عيد ورونا صوركم".

وتحدت كل من "عمرو يوسف"، "كندة علوش"، "منة شلبي"، "سلمى أبو ضيف"، فيما علقت "كندة علوش" عليها قائلة: قمر من يومك، حاضر قبلت التحدي، كما علقت "سلمى أبو ضيف" عليها قائلة: قمراية.

يذكر أن "صبري" سوف تشارك في هذا الموسم الرمضاني في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي سوف تدور أحداثه حول أحدى ملفات المخابرات المصرية.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل كل من صلاح عبد الله، أحمد عز، هشام سليم، ماجدة زكي، محمد جمعة، محمد عادل، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، وأخرون.

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