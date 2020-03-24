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برشلونة يواصل استعداداته للميركاتو الصيفي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:23 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة دخل سباق التعاقد مع الدولي البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر بورتو البرتغالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع تيليس من أجل تعزيز وتدعيم مركز خط الظهير الأيمن في الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تيليس يرفض تجديد عقده مع ناديه البرتغالي الذي ينتهي في عام 2021 علماً بأن النجم البرازيلي يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 40 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك عدة أندية ترغب في التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها تشيلسي الإنجليزي الذي فتح مفاوضاته مع اللاعب مؤخرًا.
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