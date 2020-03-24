أومتيتي وسيلة برشلونة للتعاقد مع نيمار





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة قد يلعب دورًا في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى القلعة الكتالونية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار لعب بقميص البلوجرانا في الفترة من 2013 حتى 2017 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يحاول إستعادة نيمار منذ الصيف الماضي مؤكدة أن برشلونة قد يتحدث مجددًا مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من الإعلان عن إمكانية إدخال إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال أو فيليب كوتينيو كجزء من الصفقة إلا أن أومتيتي قد يلعب الدور الأكبر في صفقة نيمار خاصة بعد تهميشه في برشلونة.