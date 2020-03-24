"مش محتاجة أثبت أن وجودي مهم".. فنانات غنين للمرأة قبل كارول سماحة





أنغام



شيرين عبد الوهاب



إليسا

وانضمت النجمة إليسا، الفنانات اللاتي قدمن أعمالًا عن المرأة من خلال فيديو كليب "يا مرايتي "التي أظهرت من خلاله معاناة النساء مع الرجال الذي يضربها ويعذبها ولا يهتم سوي بنفسه، إلي أنها أظهرت في النهاية بإن المرأه هي شخص قوي وليس ضعيف وهي من تصنع القوة.



وظهرت في النهاية، وهي بجانب أبنائها وتعيش حياة سعيدة، بعدما قررت أن تترك زوجها، الذي لا يقدرها.



مريم بطرس

وقدمت المطربة الشابة مريم بطرس، نوع مختلف عن أغاني المرأة والتي تتحدث عن الفتاة السينجل، الذي ترفض ان ترتبط بالشخص الخطأ وأنها تسطيع العيش بمفردها حتى بدون زواج لكونها مرأه قوية.



وجاءت كلمات أغنية "بفكر صح" لمريم بطرس، كتالي :



علشان ملقتش الحد اللي مشاعره تكملني

عايشة الايام مع نفسي واه معتمدة عليا

بصاحبني وبحكيلي وبسمعني وبستحملني

وبفرح نفسي بنفسي وشايلاني في عينيا

مش ناوية ادخل تجربة توجعني

وان يوم ملقتش الحب اللي هيقدر يخطفني

انا هفضل سنجل ما انا بعشق برضه الحرية





تعتبر النجمة كارول سماحة، من أكثر الفنانات التي قدمت أغاني من أجل المرأة وكانت معظمها عن العلاقات العاطفية والخيانة ومايتبعه الحب من غرام وعشق.كارول سماحة، أستطاعت من خلال أغانيها أن تعبر ما بدخل كل مرأة عند موقف معين تمر به، في بعض الأزمات، ودائمًا تُظهر أن المرأة تنتصر رغم كل الصعوبات التي توجها وأن كرامتها فوق كل شي.كارول سماحة، خصصت حيزًا كبيرًا من أغانيها المرأة، لكنها ليست الأولى فهناك العديد من الفنانات اللاتي حرصن على تقديم أغاني المرأة العربية لكونها ليست كائنًا ضعيفًا.ويرصد "الفجر الفني" فنانات بجانب كارول سماحة قدمن أعمالًا للمرأة.."مش محتاجة اثبت أن وجودي مهم"، بهذا الكلمات أكدت أن المرأة هي أهم شيء في المجتمع (مش مجرد كمالة عدد).وجاءت بعض كلمات أغنية "نص الدنيا" لأنغام "التي طرحتها في عام ٢٠١٢.أنا مش كماله عدد ولا صفر على الشمالعن دورى وقت الشدد كلام كتير اتقالانا مش كماله عدد ولا صفر على الشمالعن دورى وقت الشدد كلام كتير اتقالانا ببساطة نص الدنيامش محتاجة انى اثبت ان وجودى مهمقدمت شيرين عبد الوهاب، فيديو كليب "تاج راسك" الذي أثبتت من خلاله أن المرأة ليس ضعيفة لتنخدع لكل أوامر الرجل الذي يجعلها تفعل أشياءًا لا تريد أن تفعلها.ومن ضمن كلمات أغنية "تاج راسك"أكون خاتم في صباعك وتعمل فيا ما بدالكتجيني وقت ما تجيني تسيبني لما يحلالكأكون خاتم في صباعك وتعمل فيا ما بدالكتجيني وقت ما تجيني تسيبني لما يحلالك