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سيتين متمسك بنجم برشلونة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:59 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حسم بالفعل مصير نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة لا يخطط للاستغناء عن نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي وطرحه للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأمانة الفنية لبرشلونة بالإضافة إلى كيكي سيتين المدير الفني للفريق يعتبران أن ديمبلي ما زال لديه الكثير من الكفاءة للنجاح مع الفريق الكتالوني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تعتقد أن ديمبلي يمتلك القدرة على أن يصبح لاعبًا مهمًا وحاسمًا، حيث سيمنحه البلوجرانا فرصة جديدة لإثبات ذاته.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه منذ انضمام عثمان ديمبلي إلى برشلونة في صيف عام 2017، عانى من الدخول في دائرة من الإصابات المتلاحقة التي منعته من اللعب باستمرار مع الفريق الكتالوني.
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