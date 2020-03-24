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مشاهد صادمة لفرص انتشار فيروس كورونا في المترو "فيديدو"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:22 ص
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الإبراشي
الإبراشي
مروة عبدالعزيز
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عرض الإعلامي وائل الأبراشي، فيديوهات صادمة لانتشار فيروس كورونا في المترو.

واستعرض خلال تقديمه برنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، فيديوهات لمواطنين وهم في حالة ازدحام شديد على السلالم الكهربائية، معلقا:" الحكومة مستحيل تأخد إجراءات في المترو، لأنه سيقابل بالرفض من الأهالي".

وأشار إلى أن هذا المشهد عبارة عن قتل بطيء، ومقدمة للكورونا والوباء، وهذه مصيبة ولا بد أن نجد لها حلا، مطالبا الأهالي بالابتعاد عن ذلك.

وناشد الشركات الخاصة بالقاهرة الكبرى تقليل عدد العاملين، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.

وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.

وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس ازمة فيروس كورونا 12 حالة

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