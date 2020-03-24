تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، إلا أننا ما زلنا في مرحلة التحكم في انتشار الوباء.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة إلى الأسر، بشأن تزايد حالات وفاة فيروس كورونا، قائلة: "لاتنتظر وصول والديك لحالة حرجة يصعب علاجها لأن معظم الحالات المتوفاة بتيجي في حالة حرجة وقبل أخذ العينة بيكون توفي".

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة إلى الأسر، بشأن تزايد حالات وفاة فيروس كورونا، قائلة: "لاتنتظر وصول والديك لحالة حرجة يصعب علاجها لأن معظم الحالات المتوفاة بتيجي في حالة حرجة وقبل أخذ العينة بيكون توفي".

واستكملت: "لو وصلنا لرقم ألف في مدى طويل مش هيبقى مقلق بعد 10 أيام أو 12 يوما، لكن لو حصل في 3 أيام هيبقى صعب في التقصي والمتابعة".

واستكملت: "لو وصلنا لرقم ألف في مدى طويل مش هيبقى مقلق بعد 10 أيام أو 12 يوما، لكن لو حصل في 3 أيام هيبقى صعب في التقصي والمتابعة".

وأضافت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن وصول الإصابات لرقم ألف، ربما ليس مفزعًا لكل الدول، ولكن بالنسبة لنا في مصر رقم ومؤشر لا يفضلونه ولا يحبون أن نصل إليه بسرعة.

وأضافت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن وصول الإصابات لرقم ألف، ربما ليس مفزعًا لكل الدول، ولكن بالنسبة لنا في مصر رقم ومؤشر لا يفضلونه ولا يحبون أن نصل إليه بسرعة.

وقالت الوزيرة: "ما زالنا قادرين على الرصد والتتبع، وهدفنا ألا تصل الإصابات إلى أرقام كبيرة، وكلما قلت الإصابات زادت فرصة العلاج بشكل أفضل، بالإصافة إلى زيادة قدراتهم الاستيعابية للأعداد المصابة".

وقالت الوزيرة: "ما زالنا قادرين على الرصد والتتبع، وهدفنا ألا تصل الإصابات إلى أرقام كبيرة، وكلما قلت الإصابات زادت فرصة العلاج بشكل أفضل، بالإصافة إلى زيادة قدراتهم الاستيعابية للأعداد المصابة".

وتابعت: "معظم الوفيات جاية قبل 24 ساعة، وذلك لأن الأـسر مش واخدة بالها من الأعراض".





وتابعت: "أي حد عنده ارتفاع في درجات الحرارة مع أعراض تنفسية يتصل بينا فورًا، والخطوط الساخنة مجانية بالتعاون مع وزارة الاتصالات".





واستطردت وزيرة الصحة: "بالنسبة لنا ماعندناش أزمة في المعدات الطبية وأجهزة الكشف والتنفس الصناعي في ظل الوضع الحالي إحنا فيه، الحمد لله إحنا في وضع كويس جدًا ومأمنيين نفسنا من قبل الأزمة في خطوة استباقية من خلال الاستيراد، ومتعاقدين على شحنات".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





كما أصدرت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات والنصائح الواجب إتباعها لتفعيل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في المنازل.





وتضمنت التعليمات الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في المنزل وليس الصالات الرياضية التى يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوي عن طريق لمس الأسطح.





ونصحت الوزارة بالمواظبة على نظافة اليدين جيدا باستمرار، بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون، إلى جانب إتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة عند السعال والعطس، والحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل بعد ذلك فورا في سلة المهملات وغسل اليدين مع التأكد من توافر المناديل الورقية في مكان العمل.



