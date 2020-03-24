جروس يشكو الزمالك للمحكمة الرياضية





كشفت تقارير صحفية عن وصول إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية إلى الزمالك يفيد بتقديم كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض شكوى جديدة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن السويسري كريستيان جروس يزعم أنه لم يحصل على مستحقاته الكاملة من الزمالك وذلك بعد قيادته للفريق للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان قد رفض شكوى كريستيان جروس ضد الزمالك بعد أن قام محامو الزمالك بتقديم دفاعاتهم أمام المدير الفني السويسري الذي لجأ لتجديد الشكوى أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وأكدت التقارير الصحفية أن جروس طالب إدارة الزمالك بالحصول على 150 ألف دولار عقب وعد إدارة النادي الأبيض له بالحصول على ذلك المبلغ في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية والتي كان قد وعد بها مسئولو الزمالك المدير الفني السويسري إلا إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أقر بعدم وجود مستحقات لجروس لدى الزمالك وذلك بعد أن تقدمت إدارة كرة القدم في قلعة ميت عقبة بالأوراق الرسمية التى أثبت ذلك.