سكرينيار خليفة راموس في ريال مدريد





أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد استقرت على خليفة الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي والبالغ من العمر 25 عامًا فقط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم السلوفاكي هو لاعب رئيسي في تشكيل أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان وأنه تكيف بشكل جيد مع طريقة اللعب وهو قوي جدًا في الكرات الهوائية والتحديات الفردية لكن لن يستمر في صفوف النيراتزوري لفترة طويلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع سكرينيار وسيصل سعر الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو للنجم السلوفاكي الذي يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى صيف 2023.