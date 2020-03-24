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وفاء عامر لـ" الفجر الفني: سعيدة بتخصيص شعبة لمطربي المهرجانات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:18 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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أبدت الفنانة وفاء عامر، رأيها في القرار الذي أصدره هاني شاكر نقيب الموسيقين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان، الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.


وفي تصريح خاص لــ"الفجر الفني"، "أنا ضد قرار منع المهرجانات الشعبية، والمهرجانات فن موجود، وأنا سعيدة كثيراً بتواجد شعبة له".


يذكر أن بعد إصدار قرار منع المهرجانات الشعبية، طرح المطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، أغنية "عود البطل" وحققت نجاحاً كبيراً حتى الآن، وتم حذفها من موقع "يوتيوب" ثم طرحها شاكوش وعمر مرة آخرى.

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