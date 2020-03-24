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بهذه الصورة.. رامي جمال يمازح جمهوره عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:46 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لطفل صغير يضحك  بطريقة كوميدية ولديه دقن وشنب.

وكتب "جمال" على هذه الصورة مازحًا: "ده شكلي دلوقتي من كتر رش الكحول والتعقيم"، في إشارة منه إلى اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "عسل يا رامي والصورة فظيعة بجد بموت فيك وفي صوتك الجميل يا نجم

ويعيش العالم بأسره حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.


بهذه الصورة.. رامي جمال يمازح جمهوره عبر "إنستجرام"
بهذه الصورة.. رامي جمال يمازح جمهوره عبر "إنستجرام"
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