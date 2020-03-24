Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم الزمالك السابق ينصح عاشور بالاعتزال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق نصيحة لحسام عاشور نجم وقائد الأهلي طالبه فيها بالاعتزال في صفوف القلعة الحمراء وعدم الرحيل لأي ناد آخر وذلك عقب إبلاغ لجنة التخطيط بالأهلي حسام عاشور بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في التجديد معه وطالبته بالاعتزال.
وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت :"الأفضل لحسام عاشور إما الاعتزال في الأهلي أو اللعب لناد خارج مصر، من الصعب على الجماهير أن ترى حسام عاشور بقميص ناد آخر".
وأضاف:"اللاعب الكبير لابد أن يبقى كبيرًا ويخرج من الباب الكبير".
واختتم إمام تصريحاته قائلاً:"إذا لعبت عامين في نادي غير الأهلي وبالتأكيد ليس الزمالك فمن الممكن أن تنتهي المباراة ولا تدرك أو تهتم بماذا حققت، هذا الشعور سيزعجك ويضايقك لأنك معتاد على اهتمام كبير بعد كل مباراة للأهلي".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الرئيس الأمريكي بشأن علاج فيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ ربع ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

01:17 ص

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

01:31 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status