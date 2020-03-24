نجم الزمالك السابق ينصح عاشور بالاعتزال





وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق نصيحة لحسام عاشور نجم وقائد الأهلي طالبه فيها بالاعتزال في صفوف القلعة الحمراء وعدم الرحيل لأي ناد آخر وذلك عقب إبلاغ لجنة التخطيط بالأهلي حسام عاشور بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في التجديد معه وطالبته بالاعتزال.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت :"الأفضل لحسام عاشور إما الاعتزال في الأهلي أو اللعب لناد خارج مصر، من الصعب على الجماهير أن ترى حسام عاشور بقميص ناد آخر".

وأضاف:"اللاعب الكبير لابد أن يبقى كبيرًا ويخرج من الباب الكبير".